جونسون: لا مكان لمعاداة السامية في بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد إنه لا مكان في المجتمع لمعاداة السامية ولا يجب أن يواجه اليهود البريطانيون "عنصرية مخزية".

وأضاف جونسون على "تويتر": "لا مكان لمعاداة السامية في مجتمعنا. قبل عيد الأسابيع (شفوعوت)، أساند يهود بريطانيا الذين لا يجب أن يواجهوا عنصرية مخزية مثل التي شهدناها اليوم".

ولم يحدد جونسون ما هي الواقعة التي يقصدها في تصريحه.

وأظهر مقطع مصور نشر على الإنترنت اليوم الأحد عددا من السيارات التي تحمل العلم الفلسطيني وهي تمر في منطقة شمال لندن وتبث عبارات معادية للسامية عبر مكبر للصوت.

ولم يتسن لوكالة "رويترز" التي نقلت الخبر، التحقق بشكل مستقل من صحة المقطع المصور أو وقت تصويره.

وقالت شرطة لندن: "علمنا بوجود مقطع مصور يبدو أنه يتضمن عبارات معادية للسامية تنطلق من سيارات في منطقة سانت جونز وود بعد ظهر اليوم".

وأضافت: "يجري الضباط تحقيقات عاجلة لتحديد هوية المسؤولين عن ذلك. هذا النوع من التصرفات لا يمكن التسامح معه".

المصدر: "رويترز"