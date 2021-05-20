الجيش الإسرائيلي: أكثر من 4 آلاف صاروخ أطلق من غزة ونسبة نجاح القبة الحديدية بلغت 90%

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أن أكثر من 4 آلاف صاروخ أطلق من قطاع غزة منذ بدأ التصعيد الأخير، مشيرا إلى أن نسبة نجاح منظومة دفاع "القبة الحديدية" بلغت 90%.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه منذ بداية التصعيد، أطلق 4070 صاروخا من غزة نحو إسرائيل حيث سقط 610 داخل غزة، لافتا إلى أن نسبة نجاح القبة الحديدية في اعتراض الصواريخ بلغت 90 بالمئة.

وأشار البيان إلى أنه منذ الساعة السابعة مساء أمس الأربعاء، ولغاية السابعة صباحا أطلقت نحو 70 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث سقطت 10 منها داخل غزة، بينما اعترضت القبة الحديدية 90% منها.

وأضاف أنه خلال ساعات الليلة الماضية شنت طائرات حربية غارات على عشرات الأهداف تحت الأرض في أرجاء قطاع غزة، كما تواصل الطائرات حاليا شن مزيد من الغارات على أهداف أخرى تحت أرض.

ولفت بيان الجيش الإسرائيلي إلى أن طائراته الحربية استهدفت أهدافا أخرى من بينها بنية عسكرية لادارة القتال في منزل قائد سرية في كتيبة شمال خانيونس لحركة حماس بالإضافة إلى مواقع إنتاج أسلحة وعدة مواقع إطلاق صواريخ تحت وفوق الأرض.

المصدر: RT

داليا النمري- القدس