"كتائب القسام" تعلن استهدافها حافلة نقل جنود قرب قاعدة "زيكيم" الاسرائيلية شمال غزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الخميس، استهداف حافلة لنقل الجنود قرب قاعدة "زيكيم" شمال قطاع غزة بصاروخ موجه.

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من جهة أخرى، أفادت مراسلة RT في القدس، بأنه تم إطلاق صاروخ "كورنيت" على حافلة جنود إسرائيلية فارغة، مشيرة إلى تسجيل إصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" في خبر عاجل، أنه "تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو باص صغير فارغ كان في موقف سيارات، ونتيجة للذلك، أصيب جندي بجروح طفيفة من الشظايا حيث كان يقف بالقرب من الباص".

#عاجل قبل قليل تم اطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو باص صغير فارغ كان في موقف سيارات. نتيجة لاطلاق الصاروخ أصيب جندي بجروح طفيفة من الشظايا حيث كان يقف بالقرب من الباص #حماس_تحت_القصف#خطيئة_حماسpic.twitter.com/1MfasbNm8F — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 20, 2021

المصدر: RT