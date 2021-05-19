مدعية عامة إيطالية تعلن أن برلوسكوني يعاني من مرض شديد

أعلنت مدعية عامة في ميلانو أن رئيس الحكومة الأسبق سيلفيو برلوسكوني الذي أدخل المستشفى مرات عدة في الأشهر الأخيرة لا سيما بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، يعاني من المرض الشديد.

وقالت تيتسانا سيسيليانو، نائبة المدعي العام المسؤول عن توجيه الاتهام في القضية الملاحق فيها بتهمة التأثير على شهود، "نعتقد بدون تحفظ أن برلوسكوني يعاني من مرض شديد".

وطلبت من المحكمة تعليق الإجراءات القضائية بحق برلوسكوني ومتابعتها بحق المتهمين الآخرين، ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها في 26 مايو.

وقال أحد محامي برلوسكوني إنه يخضع لمراقبة طبية متواصلة ويتلقى "العلاج في المنزل".

وكان برلوسكوني (84 عاما) غادر أحد مستشفيات ميلانو السبت بعد أن دخله في وقت سابق من الأسبوع بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا العام الماضي.

ونقل المسؤول السياسي السابق إلى المستشفى لأول مرة بعد إصابته في سبتمبر ومعاناته من التهاب في الرئة، وأدخل مرارا إلى المستشفى في الأشهر الأخيرة، وهو خضع في العام 2016 لعملية القلب المفتوح.

المصدر: "أ ف ب"