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للمرة الثالثة هذا العام.. نقل سيلفيو برلسكوني إلى المستشفى

أخبار العالم

للمرة الثالثة هذا العام.. نقل سيلفيو برلسكوني إلى المستشفى
Reuters
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قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني نقل إلى مستشفى سان رافاييل في ميلانو الليلة الماضية.

وخرج برلسكوني (84 عاما) آخر مرة من نفس المستشفى في 30 أبريل بعد خضوعه لفحوصات متابعة بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد في سبتمبر الماضي.

وكان برلسكوني الذي خضع لعملية جراحية في القلب عام 2016 ونجا أيضا من سرطان البروستات قد دخل المستشفى من قبل لإجراء فحوصات روتينية في مارس، كما أدخل إلى المستشفى في يناير بسبب مشكلة في القلب.

المصدر: "رويترز"

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