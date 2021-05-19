وزير الدفاع الأمريكي يبلغ نظيره الإسرائيلي بضرورة خفض التصعيد في غزة

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه أبلغ نظيره الإسرائيلي بيني غانتس بضرورة خفض التصعيد في قطاع غزة.

وقال أوستن في تغريدة عبر "تويتر": "تحدثت صباح اليوم مع غانتس وشددت على دعمي المستمر لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، مشيرا إلى "أننا راجعنا تقييمات الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وشددت على ضرورة على وقف التصعيد".

Spoke with Israeli Minister of Defense @gantzbe this morning. I underscored my continued support for Israel’s right to defend itself, reviewed assessments of Israel’s military campaign in Gaza, and urged de-escalation of the conflict. — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) May 19, 2021

وقال البيت الأبيض في وقت سابق اليوم إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم، وأبلغه بأنه يتوقع خفض العنف والتصعيد بشكل كبير اليوم.

فيما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه رغم الضغوط التي يمارسها بايدن لوقف القتال في غزة، فإن إسرائيل تلمح إلى أنها ستواصل حملتها العسكرية.

المصدر: RT