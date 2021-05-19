صحيفة: نتنياهو يقرر الاستمرار في الحرب رغم مطالبات بايدن له بوقف التصعيد في المنطقة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه رغم الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف القتال في غزة، فإن إسرائيل تلمح إلى أنها ستواصل حملتها العسكرية.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيجري تقييما للوضع مع كبار قادة الجيش.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق اليوم أن بايدن تحدث مع نتنياهو صباح اليوم، وأبلغه بأنه يتوقع خفض العنف والتصعيد بشكل كبير اليوم.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"