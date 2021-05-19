الاتحاد الأوروبي: مقتنعون بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول إحياء الصفقة النووية

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قناعته بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول إحياء الصفقة النووية مع إيران كنتيجة للمفاوضات المستمرة في فيينا.

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وأعلن المدير السياسي للاتحاد الأوروبي، إنريك مورا، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، عن اختتام الجولة الرابعة من المفاوضات حول مصير الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني في فيينا، مؤكدا أن الجولة الخامسة ستنطلق الأسبوع المقبل.

وشدد مورا على أنه "على قناعة تامة" بأن أطراف المفاوضات ستتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إحياء الصفقة النووية.

واعتبر أن الجولة الرابعة كانت الأكثر نجاعة خلال المفاوضات الجارية، لكن لا يزال هناك عمل يجب القيام به.

وقال مورا، الذي ينسق المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة: "حققنا تقدما ملموسا خلال الأيام الـ10 الماضية، لكن لا تزال هناك أمور يجب العمل عليها، وسنجتمع من جديد الأسبوع المقبل وسنواصل عملنا".

وتستضيف فيينا منذ 3 أسابيع مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي حول سبل إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المحادثات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، لكن الاتحاد الأوروبي سبق أن أكد مشاركة الولايات المتحدة، التي يقيم وفدها بفندق قريب، في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني الذي يرفض التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل أخرى.

المصدر: "رويترز" + وكالات