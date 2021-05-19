روحاني: خطونا خطوات كبيرة في مباحثات فيينا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن مباحثات فيينا ستنتهي بانتصار الشعب الإيراني، مضيفا: "خطونا خطوات كبيرة في فيينا".

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وتابع الرئيس الإيراني خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء: "هذه الحكومة وخلال السنوات الثماني الماضية لم تذهب إلى المفاوضات إلا وانتصرت، فيما لم تذهب حكومات سابقة إلى المفاوضات إلا وعادت بقرارات ضد إيران".

وفي هذا السياق قال عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، مساعد وزير الخارجية: "حققنا تقدما جيدا خلال مباحثات الأسبوعين الماضيين، لكن بقيت بعض القضايا الأساسية، واتخاذ القرار بشأنها بحاجة إلى العودة إلى العواصم للتشاور".

وأضاف عراقجي: "ثمة اتفاق على العديد من القضايا، وحققنا تقدما في تدوين نص اتفاق".

وأردف عراقجي:"بعد مباحثات اليوم سنعود إلى العواصم لاتخاذ القرار حول قضايا أساسية، ثم سنعود إلى فيينا للمشاركة في جولة جديدة".

وأشار عراقجي إلى أن "مباحثات اليوم تلتئم بعد أسبوعين من المباحثات التقنية على مستوى الخبراء".

المصدر: RT