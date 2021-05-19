محكمة إسبانية تستدعي زعيم جبهة البوليساريو في قضية جرائم حرب

كشفت وثيقة أن المحكمة الإسبانية العليا استدعت اليوم زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، للمثول في الأول من يونيو القادم لسماع اتهامات ستوجه له بقضية تتعلق بارتكابه جرائم حرب.

إقرأ المزيد

وهذا الاستدعاء هو الخطوة الأولى نحو محاكمة محتملة.

وذكرت الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن غالي، الذي يعالج في الوقت الراهن في مستشفى بشمال إسبانيا، امتنع عن التوقيع على الاستدعاء، قائلا إنه يتعين عليه الرجوع إلى السفارة الجزائرية أولا.

وقالت الوثيقة إن جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأفرادا في الصحراء الغربية يتهمون غالي، وغيره من زعماء الجماعة المتمردة التي تطالب بانفصال الصحراء الغربية، بالإبادة الجماعية والقتل والإرهاب والتعذيب والتورط في عمليات اختفاء قسري.

المصدر: رويترز