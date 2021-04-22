نقل أمين عام جبهة البوليساريو إلى إسبانيا للعلاج

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أن الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، قد نقل إلى إسبانيا لتلقي العلاج.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الإسبانية إن غالي نقل إلى إسبانيا "لأسباب إنسانية بحتة".

وأضاف أنه لن يتم تقديم مزيد من التفاصيل "بسبب الطبيعة الإنسانية لهذه الخطوة".

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يذكر أن المحكمة الوطنية الإسبانية كانت قد حققت مع غالي في عام 2008 ثم مرة أخرى عام 2016 في إطار التحقيق بـ"إبادة جماعية وجرائم أخرى" بموجب ادعاءات ضده رفعتها جماعة صحراوية منشقة عنه.

لكن التحقيق أغلق وليس لدى إسبانيا قضايا معلقة بحق غالي، حسب متحدث باسم الشرطة.

المصدر: أ ب