شكري: الملء الثاني لسد النهضة لن يؤثر على المصالح المائية المصرية

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن قضية سد النهضة هامة ووجودية بالنسبة لمصر، ودائما الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على إطلاع القادة على مستجداتها.

وأضاف شكري خلال حوار مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة " تن"، على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لإقناع الشركاء الإثيوبيين بضرورة التوصل إلى اتفاق بخصوص سد النهضة، مشددًا على أن التحركات الدولية تظهر مدى أهمية سد النهضة.

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وتابع وزير الخارجية، أن المبعوث الأمريكي لديه خبرة بحكم المناصب التي شغلها تجعله قادر على التفاعل حول هذا الملف بشكل سريع، منوها بأننا نسعى للوصول لاتفاق منعا لتأزم العلاقة مع الأشقاء في إثيوبيا والتصعيد المترتب على ذلك، ولكننا لدينا رصيد من الأمان متوفر بخزان السد العالي، وثقة في أن الملء الثاني لسد النهضة لن يؤثر على المصالح المائية المصرية ونستطيع أن نتعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة مواردنا المائية، وأي تفاقم للأمر مرتبط بوقوع الضرر، وسوف نستمر في التعامل مع الأمور دون الحاجة لتصعيد طالما أنه ليس هناك ضرر على الأمن المائي.

وأكد سامح شكري أنه في حال اتخاذ أي إجراءات أحادية بشكل غير مسؤول من جانب إثيوبيا بما يؤثر على دولتي المصب لن ندخر جهدا في الدفاع عن مصالحنا المائية للحفاظ على هذه المصالح وضمانها.

المصدر: RT