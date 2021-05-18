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أوكرانيا تدعو الناتو لزيادة حضوره في البحر الأسود

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أوكرانيا تدعو الناتو لزيادة حضوره في البحر الأسود
Reuters POOL
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دعا القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية روسلان خومتشاك خلال زيارته لمقر حلف الناتو في بروكسل لزيادة حضور التكتل في البحر الأسود.

والتقى خومتشاك خلال زيارته لبروكسل، يوم الثلاثاء، القائد العام للقوات لموحدة للناتو في أوروبا الجنرال تود وولترز، الذي بحث معه "الأمن الدولي والإقليمي" الوضع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وعقد القائد العسكري الأوكراني لقاءين ثنائيين مع رئيسي الأركان البولندي رايموند أندجيتشاك والتركي يشار غولر.

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وجاء في بيان لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن الحديث خلال اللقاءات جرى عن "تعميق الحوار العسكري بين القوات المسلحة الأوكرانية وجيوش بلدان الناتو، وكذلك الجوانب الحيوية للتعاون العسكري".

وأوضح البيان أن "الحديث دار حول زيادة حضور القدرات البحرية والجوية للحلفاء في البحر الأسود".

وأشارت هيئة الأركان الأوكرانية إلى ضرورة "إجراء مزيد من المناورات الدولية على أراضي أوكرانيا".

المصدر: "نوفوستي"

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