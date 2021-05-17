وزير الصحة البريطاني: السلالة الهندية من كورونا لا تؤثر على كبار السن المحصنين

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن المؤشرات تدل على أن اللقاحات تحمي المسنين من السلالة المقلقة التي ظهرت في الهند وإن معظم الذين نقلوا للمستشفيات مصابين بها لم يتلقوا اللقاح.

وأضاف في كلمته أمام البرلمان، اليوم الاثنين، أن هناك 2323 إصابة مؤكدة بسلالة بي. 1.617.2، لافتا إلى أن العدد الأكبر من بين 19 فردا نقلوا للمستشفى في بلدة بولتون بشمال غرب البلاد لم يتلقوا التطعيم.

وتابع: "هذا يدل على أن السلالة الجديدة غير قادة فيما يبدو على إصابة المجموعات كبيرة السن والحاصلة على التطعيم، ويؤكد مرة أخرى على أهمية الحصول على اللقاح".

المصدر: "رويترز"