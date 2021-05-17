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روسيا.. 9.3 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

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روسيا.. 9.3 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
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سجلت السلطات الصحية في روسيا 9328 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تعافى 7181 شخصا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 83 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (3573 إصابة)، تليها مدينة بطرسبورغ (763) ثم المناطق المجاورة للعاصمة موسكو (701).

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وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الجمعة، عن وفاة 340 شخصا خلال اليوم الماضي، جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

وسجلت روسيا منذ بداية تفشي الوباء 4.949.573 إصابة بفيروس كورونا، وتعافى من العدوى 4.563.254، فيما توفي 116211 شخصا.

المصدر: RT

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