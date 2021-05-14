روسيا.. 9462 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت السلطات الصحية في روسيا 9462 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تعافى 9756 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الجمعة عن وفاة 393 شخصا خلال اليوم الماضي جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 84 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (3818 إصابة)، تليها مدينة بطرسبورغ (739) ثم المناطق المجاورة للعاصمة موسكو (648).

وسجلت روسيا منذ بداية تفشي الوباء 4 ملايين و922901 إصابة بفيروس كورونا، وتعافى من المرض 4 ملايين و537634 شخصا، فيما توفي 115116 شخصا.

المصدر: RT