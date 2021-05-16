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التشجير.. خطة بريطانية لمكافحة تغير المناخ

العلوم والتكنولوجيا

التشجير.. خطة بريطانية لمكافحة تغير المناخ
Reuters
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قالت بريطانيا إنها تعتزم زيادة معدلات التشجير 3 مرات خلال السنوات الـ3 المقبلة للمساعدة في الوصول إلى هدفها المتمثل في إنهاء انبعاثات الكربون تماما بحلول 2050، لمكافحة تغير المناخ.

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وتريد بريطانيا المضي قدما في خططها البيئية وتشجيع الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، قبل استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في جلاسكو في نوفمبر القادم.

ومن المقرر أن يعلن جورج يوستيس، وزير البيئة البريطاني، يوم الثلاثاء، أن معدلات التشجير ستتضاعف ثلاث مرات بحلول مايو 2024 ، مع زراعة نحو سبعة آلاف هكتار من الغابات سنويا.

ونبه مسؤول المناخ البريطاني رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، ألوك شارما، في جلاسكو يوم الجمعة إلى ضرورة أن يوافق زعماء العالم على إنهاء استخدام الفحم خلال قمة نوفمبر لمنع حدوث كارثة مناخية.

المصدر: رويترز

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