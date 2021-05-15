إعصار يضرب ووهان الصينية ويخلف قتلى وجرحى

أفادت وسائل إعلام صينية بمصرع 6 أشخاص وإصابة 218 آخرين بجروح جراء إعصار ضرب مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي بوسط الصين.

ونقلت شبكة CGTN التلفزيونية الصينية عن السلطات المحلية قولها إن سرعة الرياح بلغت 23.9 متر في الثانية، مما أدى لتدمير عدد من المباني المؤقتة للعمال في مواقع الإنشاءات واستئصال أشجار من جذورها.

وضرب الإعصار منطقة كايديان القريبة من ووهان مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.

ولقي شخص واحد مصرعه وأصيب 21 آخرون جراء إعصار آخر ضرب مدينة سوجو في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين.

المصدر: وكالات