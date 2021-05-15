الحرس الثوري يعلن القضاء على "خلية إرهابية" غرب إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، أن وحداته تمكنت من القضاء على "خلية إرهابية" في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب غرب إيران.

وقال "مقر القدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، في بيان أصدره الجمعة، إن هذه "الخلية الإرهابية" مسؤولة عن مقتل عضوين في قوات التعبئة بهجوم لها الجمعة الماضي.

كما أشار "مقر القدس" إلى أنه تم ضبط عدد من الأسلحة والذخائر خلال العملية، منوها إلى أن أحد أعضاء الحرس الثوري أصيب بجراح طفيفة خلالها.

وشدد البيان على أن العملية جاءت بعد أعمال واسعة من الرصد والتحري الدقيق.

المصدر: "فارس"