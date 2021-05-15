البرازيل تسجل 85536 إصابة و2211 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الجمعة، تسجيل 85536 إصابة و2211 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 85536 مقابل 76692 الأربعاء و74592 الخميس، ليتجاوز العدد الإجمالي مستوى 15.5 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 2211 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2494 الأربعاء و2383 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 432628 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

المصدر: "رويترز" + وكالات