المكسيك تسجل 2880 إصابة و258 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، مساء الجمعة، تسجيلها 2880 إصابة و258 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تواجه مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2880، مقابل 3632 في بيانات الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 2377995 حالة.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 258 وفاة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 311 الخميس، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 219901 شخص، بنسبة فتك تفوق 9%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ15 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

وفي الوقت نفسه أشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.

المصدر: "رويترز" + وكالات