الصين تعرب عن أسفها لاعتراض واشنطن على عقد اجتماع بمجلس الأمن حول الوضع في غزة واسرائيل

أعرب مندوب الصين والرئيس الحالي لمجلس الأمن، جانغ جون، عن أسفه لمنع عقد اجتماع يوم الجمعة حول الوضع في غزة وإسرائيل "من قبل عضو واحد"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وكتب في تغريدة: "تعرب الصين عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يجب أن يتصرف مجلس الأمن الآن ويرسل رسالة قوية".

وأضاف: "نتأسف لمنع اجتماع يوم الجمعة من قبل عضو واحد. ومن المقرر عقد اجتماع مفتوح في العاشرة صباحًا يوم الأحد".

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلهم.

China is deeply concerned about escalation of tensions in the Occupied Palestinian Territory. #UNSC should act now and send a strong message. Regret a Friday meeting was blocked by one member. An open meeting is scheduled for 10am Sunday, the third one since Monday. — Zhang Jun (@ChinaAmbUN) May 13, 2021

المصدر: RT