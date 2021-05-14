البرازيل ترصد 74592 إصابة و2383 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الخميس، تسجيل 74592 إصابة و2383 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في تراجع طفيف لكلا المؤشرين.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 74592 مقابل 76692 الأربعاء، ليتجاوز العدد الإجمالي مستوى 15.4 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 2383 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2494 الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 430417 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

المصدر: "رويترز" + وكالات