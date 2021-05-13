دين جديد يلاحق بوريس جونسون

بعد صدور حكم قضائي ضد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم أمس، بسبب دين لم يسدده بقيمة 756 دولارا، كشفت صحيفة "الإندبندنت" عن دين جديد عليه تتراوح قيمته بين 3-4 آلاف دولار.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن جونسون وفي العام 2014 وعندما كان يشغل منصب عمدة لندن، اعترف بأن عليه غرامة مالية لم يسددها، بسبب كتب لم يعيدها إلى مكتبة جامعة أكسفورد، التي كان يرتادها بين عامي 1983 و1987.

وأوضحت أن مكتبات أكسفورد كانت تتقاضى يومها 20 بنسا مقابل كل يوم تأخير لإعادة أي كتاب، مما يعني أن جونسون مدين بـ73 جنيها إسترلينيا (حوالي 103 دولارات) عن كل عام، مشيرة إلى أن إجمالي الدين المتراكم عليه حتى اليوم يترواح بين 2774 - 3066 جنيها إسترلينيا، أي بين 3 - 4 آلاف دولار، اعتمادا على السنة التي استعار بها الكتاب.

المصدر: "الإندبندنت"