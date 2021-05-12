حكم قضائي ضد بوريس جونسون بسبب دين بقيمة 756 دولارا

أظهرت سجلات قضائية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لديه ديون غير مدفوعة تبلغ قيمتها 535 جنيها استرلينيا أي حوالي 756 دولارا.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن عملية البحث في قاعدة بيانات إحدى المحاكم كشفت "السجل غير المرضي" المسجل ضد جونسون، وعنوانه 10 داونينغ ستريت، مقر رئاسة الوزراء البريطانية، موضحة أنه لا توجد تفاصيل حول لمن يدين جونسون بالمال، ولا عن الغرض من الاستدانة.

وقالت إن الدين مؤرخ في 26 أكتوبر الماضي، ما يعني أن رئيس الوزراء متأخر ستة أشهر على الأقل في تسديد دينه، مشيرة إلى أن الحكم صدر بأقل من أسبوعين بعد أن أخبر أحد المتبرعين البريطانيين من حزب المحافظين الحزب، أنه تبرع بمبلغ 58 ألف جنيه (81 ألف دولار) للحزب للتجديدات في شقة جونسون في داونينغ ستريت.

المصدر: metro