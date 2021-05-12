 
مباشر

روحاني يدعو العرب إلى "كسر الصمت"

أخبار العالم

روحاني يدعو العرب إلى
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qdmf

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني مصر والأردن والدول العربية الأخرى إلى "كسر الصمت تجاه الجرائم الإسرائيلية في فلسطين".

إقرأ المزيد
ظريف يهاجم إسرائيل بسبب أحداث المسجد الأقصى ويؤكد دعم طهران للفلسطينيين
ظريف يهاجم إسرائيل بسبب أحداث المسجد الأقصى ويؤكد دعم طهران للفلسطينيين

وصرح الرئيس الإيراني بأن بلاده تدين الاعتداءات الإسرائيلية وتطالب الدول العربية بالتحرك للدفاع عن فلسطين.

ورأى روحاني أن الفلسطينيين  ليس أمامهم "سوى المقاومة والجهاد وقد اختبروا أساليب أخرى لكنها وصلت إلى طريق مسدود".

وفي الشأن ذاته، دعا المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي مجلس الأمن إلى عدم تجاهل جرائم إسرائيل، واصفا إياها بالعنصرية.

وكتب البلوماسي الإيراني على حسابه في "تويتر" قائلا: "إن مجلس الأمن الدولي لا يمكنه أن يكون لا مباليا تجاه هذه الجرائم ويجب على الولايات المتحدة إنهاء حمايتها لـ(إسرائيل)".

المصدر: فارس + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا