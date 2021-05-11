ظريف يهاجم إسرائيل بسبب أحداث المسجد الأقصى ويؤكد دعم طهران للفلسطينيين

هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بسبب استخدامها العنف ضد الفلسطينيين في المسجد الأقصى بالقدس.

إن الهجوم على المسجد الأقصى و قتل المصلين أكبر دليل على الطبيعة العنصرية الإجرامية للكيان الغاصب الذی كان دائما السبب الرئيسي لإنعدام الأمن و الإستقرار في المنطقة.



ان هناك حلا وحيدا عادلا للقضية الفلسطينية يتمثل في إحالتها الى إرادة أبناء هذه الأرض و الإحتكام الى إستفتاء شعبی pic.twitter.com/T7v5I2ekdI — Javad Zarif (@JZarif) May 11, 2021

وقال ظريف في خطاب نشر على صفحته في "تويتر": "إن الهجوم على المسجد الأقصى وقتل المصلين أكبر دليل على الطبيعة العنصرية الإجرامية للكيان الغاصب الذي كان دائما السبب الرئيسي لانعدام الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتابع رئيس الدبلوماسية الإيرانية قائلا إن "هناك حلا وحيدا عادلا للقضية الفلسطينية.. يتمثل في إحالتها إلى إرادة أبناء هذه الأرض والاحتكام إلى استفتاء شعبي يحدد مستقبلها ومصيرها".

وأكد ظريف وقوف إيران "دائما وأبدا إلى جانب الفلسطينيين، داعمة لقضيتهم محتضنة لمطالبهم، مؤيدة لمقوماتهم الشرعية".

المصدر: RT