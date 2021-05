تقرير: مدونة ترامب لم تجذب جمهورا كبيرا

كشف تقرير نشرته شبكة nbc news أن مدونة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب From the Desk of Donald J. Trump، لم تجذب جمهورا بحجم الجمهور الذي كان يتابعه عبر وسائل التواصل.

وحسب بيانات جمعتها شركة BuzzSumo لتحليلات الوسائط الاجتماعية، فإنه بعد أربعة أشهر من حظر ترامب من معظم منصات وسائل التواصل الاجتماعي، لم يكسب الرئيس السابق الشهرة التي كان يحظى بها في السابق، نظرا لأن بصمة ترامب على الإنترنت لا تزال تعتمد على العودة إلى "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب".

وأوضحت البيانات أنه لا يمكن للمستخدمين التعليق أو التعامل مع المنشورات الفعلية التي تنشر عبر المدونة بخلاف مشاركتها على منصات أخرى وهو إجراء يقوم به عدد قليل من الأشخاص.

وذكرت أن مدونة ترامب الجديدة اجتذبت ما يزيد قليلا عن 212000 مشاركة، تم تعريفها على أنها روابط خلفية وتفاعلات اجتماعية، بما في ذلك الإعجابات والمشاركات والتعليقات التي تم تلقيها عبر "فيسبوك" و"تويتر" و"ريديت"، بينما كانت تغريدات ترامب قبل الحظر تحظى بإعجاب وتغريد مئات الآلاف من المرات.

ونتيجة حظر ترامب عن وسائل التواصل الاجتماعي، خسر الأخير 88 مليون متابع على "تويتر" و 32 مليونا على "فيسبوك" و 24 مليونً على إنستغرام، وكان لديه حوالي 3 ملايين مشترك فقط على "يوتيوب"، لكن مقاطع الفيديو الخاصة به حصدت بانتظام ملايين المشاهدات.

المصدر: nbc news