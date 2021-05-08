انخفاض عدد سكان كاليفورنيا لأول مرة بتاريخ الولاية

انخفض عدد سكان كاليفورنيا الولاية الأمريكية الأكثر اكتظاظا بالسكان بواقع أكثر من 180 ألف شخص العام الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 1850.

وحسب "أسيوشيتد بريس" فقد حذر مكتب الإحصاء الأمريكي الأسبوع الماضي من أن كاليفورنيا التي يزيد عدد سكانها عن 39 مليون نسمة، ستنال مقعدا واحدا في الكونغرس الأمريكي لأول مرة.

ونما عدد سكان الولايات الأمريكية الأخرى بوتيرة أسرع من نمو سكان كاليفورنيا، حيث انتقل حوالي 4.9 مليون شخص إلى كاليفورنيا من عام 2010 إلى عام 2020، وفقا لتحليل التعداد الذي أجراه معهد كاليفورنيا للسياسة العامة، فيما انتقل حوالي 6.1 مليون مقيم إلى ولايات أخرى.

ويرى الجمهوريون أن هذا يرجع إلى ارتفاع الضرائب وأسعار المنازل و"السياسة التقدمية"، فيما عزا الحاكم الديمقراطي جافين نيوسوم انخفاض عدد السكان إلى جائحة كورونا، حيث توفى 51 ألف شخص بالفيروس في كاليفورنيا عام 2020، إضافة إلى استمرار انخفاض معدل الولادات في الولاية.

المصدر: أ ب