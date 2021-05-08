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البرازيل تسجل 78886 إصابة جديدة بكورونا و2165 وفاة

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البرازيل تسجل 78886 إصابة جديدة بكورونا و2165 وفاة
Reuters BRUNO KELLY
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة تسجيل 78886 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، و2165 وفاة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا إلى حوالي 15.1 مليون، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 419 ألفا و114 حالة.

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وكان عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل قد تجاوزعتبة الـ15 مليون حالة الخميس 6 مايو.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في المؤشرين.

المصدر: رويترز

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