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اليابان بصدد تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية الشهر الجاري 

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اليابان بصدد تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية الشهر الجاري 
Reuters
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ذكر وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا اليوم الجمعة، أن حكومة بلاده ستسعى لتمديد حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث مناطق أخرى من البلاد حتى نهاية مايو لوقف ارتفاع إصابات كورونا.

وقال نيشيمورا إن التمديد في طوكيو وأوساكا وكيوتو وهيوجو سيستمر حتى 31 مايو وأنه ستتم إضافة محافظتي فوكوكا وأيتشي.

وجاءت تصريحات الوزير الياباني في اجتماع مع لجنة من الخبراء لمناقشة الإجراءات المقترحة لمنع الارتفاع المستمر في إصابات كورونا، من المتوقع الموافقة عليها رسميا في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وسينتهي التمديد قبل أقل من شهرين من موعد افتتاح أولمبياد طوكيو وسيثير المزيد من الأسئلة حول قدرة العاصمة اليابانية على استضافة الألعاب.

المصدر: رويترز

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