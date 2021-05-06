وزير أسترالي: حدودنا قد لا تفتح بالكامل حتى النصف الثاني من 2022

قال وزير التجارة الأسترالي دان تيهان، إن الحدود الدولية لأستراليا قد لا تفتح بالكامل حتى النصف الثاني من 2022، في ضربة لشركات الطيران وقطاع السياحة.

وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" عن موعد فتح الحدود، قال تيهان: "أرجح ذلك منتصف النصف الثاني من العام المقبل".

وأضاف "ولكن كما رأينا طوال هذا الوباء يمكن أن تتغير الأمور".

وصرح تيهان بأنه يأمل أن يتم فتح المزيد من الرحلات على غرار تلك التي بين أستراليا ونيوزيلندا.

المصدر: رويترز