خبير بلجيكي يتحدث عن قرب انتهاء جائحة كورونا في بلاده

أكد الأخصائي البلجيكي في علم الفيروسات ستيفن فان دوخت، أن بلاده تشارف على تجاوز جائحة كورونا.

وأشار فان دوخت إلى أن كافة مؤشرات الوباء "تسير في الاتجاه الصحيح" منذ عدة أسابيع، ما يعني أن الأزمة الصحية "على وشك الانتهاء".

وأكد أن العودة للحياة الطبيعية بشكل كامل لن تتم دون تطعيم حوالي 80% من المواطنين، مناشدا الجميع الاستمرار في اتباع إجراءات الوقاية المعروفة.

وحول إمكانية حدوث موجة جديدة من الوباء في حال مضت الحكومة قدما في رفع القيود، عبر فان دوخت عن ثقته بأنها ستكون أقل حدة من سابقاتها.

وسجلت السلطات الصحية البلجيكية 24406 إصابات جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1003746.

أما عدد ضحايا كوفيد 19، فقد وصل إلى 24406 بتسجيل 39 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء