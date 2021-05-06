استطلاع: ثلثا الأمريكيين يؤيدون قرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان

كشف استطلاع جديد أجراه معهد "تشارلز كوخ"، يوم الأربعاء، أن ثلثي الأمريكيين يؤيدون قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول سبتمبر.

وعندما سُئل المشاركون المدنيون في الاستطلاع عما إذا كانوا يؤيدون أو يعارضون قرار الحكومة الأمريكية بإعادة جميع القوات من أفغانستان بحلول سبتمبر، أجاب 66 في المائة بأنهم إما يؤيدون الفكرة بقوة أو إلى حد ما.

وقال 38 في المائة من العسكريين والمحاربين القدامى إنهم يؤيدون بقوة سحب القوات، فيما قال 30 في المائة إنهم يؤيدون ذلك إلى حد ما.

وبدأ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان الأسبوع الماضي، وسيضع بعد إتمامه نهاية لأطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات