البرازيل تسجل 2811 وفاة وأكثر من 73 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الأربعاء، تسجيل 73295 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، فضلا عن 2811 وفاة.

ورصدت البلاد ما يقرب من 15 مليون إصابة بالعدوى منذ بدء الوباء، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 414399، وفقا لبيانات الوزارة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

المصدر: وكالات