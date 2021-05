ترامب يطلق منصة إلكترونية جديدة لنشر خطابات موجهة لأنصاره

أطلق الرئيس الأمريكي السابق، الجمهوري دونالد ترامب، الثلاثاء، منصة إلكترونية جديدة لنشر خطاباته إلى أنصاره بعد أن حجبت صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى.

وأوضحت قناة "فوكس نيوز" أن فريق ترامب وضع منصة "From the Desk of Donald J. Trump" على موقع لجنة الإجراءات السياسية "Save America"، الذي تم فتحه بعد الانتخابات العامة في الولايات المتحدة في نوفمبر 2020.

ونقلت القناة عن مصدر مقرب من ترامب أن نشر المواد على المنصة سيكون متاحا فقط للرئيس السابق، بينما سيكون بإمكان أنصاره مشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي العادية.

وحجبت الهيئات الإدارية لكل من "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام" حسابات ترامب في هذه المنصات على خلفية أحداث اقتحام الكونغرس الأمريكي يوم 6 يناير 2021 من قبل أنصار للرئيس السابق الذي كان يرفض في حينه الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الديمقراطي والرئيس الحالي، جو بايدن.

المصدر: "فوكس نيوز" + وكالات