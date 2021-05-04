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طهران: الدبلوماسية المتوفية عملت في مكتب رعاية المصالح الأمريكية بالسفارة السويسرية

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طهران: الدبلوماسية المتوفية عملت في مكتب رعاية المصالح الأمريكية بالسفارة السويسرية
Reuters AS/
مكان العثور على جثة الدبلوماسية العاملة في السفارة السويسرية بطهران
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أفادت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية في إيران بأن الدبلوماسية التي توفيت اليوم الثلاثاء تعمل في مكتب رعاية المصالح الأمريكية في السفارة السويسرية بطهران.

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وأوضحت الوكالة أن جثمان السكرتيرة الأولى سيلفي برونر (51 سنة) تم نقله إلى الطب الشرعي لتشريح الجثة وأخذ العينات وتحديد سبب الوفاة.

وتوفيت برونر إثر سقوطها من الطابق السابع عشر من مبنى في حي نيافاران هذا الصباح.

وتم العثور على جثتها هامدة هذا الصباح في الحديقة أسفل الشرفة، فيما أجريت التحقيقات القضائية الأولية بحضور القاضي وخبراء في مسرح الجريمة لتحديد أسباب السقوط التي سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء التحقيقات.

المصدر: RT

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