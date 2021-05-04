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أول تعليق رسمي من طهران بخصوص مقتل الدبلوماسية

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أول تعليق رسمي من طهران بخصوص مقتل الدبلوماسية
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قالت الخارجية الإيرانية إن عمليات التحقيق جارية في مقتل موظفة السفارة السويسرية من قبل الجهات المختصة، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في وقت لاحق.

إلى ذلك، أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل السكرتيرة الأولى في السفارة السويسرية بطهران إثر سقوطها من برج بشمال العاصمة الإيرانية، طهران.

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وقال المتحدث باسم الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي: "مقتل موظفة (51 عاما) في السفارة السويسرية إثر سقوطها من برج في حي كامرانية بشمال طهران".

وتابع قائلا: "لم يتبين حتى الآن سبب سقوطها، سواء كانت الموظفة انتحرت، أم أنه ناجم عن حادث ما".

وقالت وكالة مهر إنه تبين أنها تشغل منصب سكرتيرة أولى في السفارة السويسرية.

المصدر: RT

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