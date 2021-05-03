تركيا: ماضون في تدمير مواقع "الإرهابيين" شمالي العراق

نشرت وزارة الدفاع التركية، مقطع فيديو يظهر جانبا من تدمير مواقع ضد منظمة حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) شمالي العراق، في إطار عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة".

وأكدت الوزارة أن "سلاح الجو التركي مستمر في تدمير مواقع الإرهابيين عبر استهدافها بشكل دقيق، خلال العمليتين المذكورتين".

يذكر أن تركيا أطلقت في 23 أبريل الماضي، عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة"، بشكل متزامن ضد منظمة "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين ـ باسيان"، شمالي العراق.

كما أطلقت وزارة الداخلية التركية سلسلة عمليات "أرن" عقب انتهاء عمليات "الصاعقة" في 10 يناير الماضي، حيث أطلقت الداخلية اسم "أرن" على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي قتل على يد "بي كا كا" في 11 أغسطس 2017، وفقا لوكالة "الأناضول".

المصدر: "الأناضول"