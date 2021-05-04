تركيا: ضبط 62 طالب لجوء حاولوا مغادرة البلاد بطرق غير قانونية

أعلنت السلطات التركية عن ضبط 62 طالب لجوء ومهربين اثنين، كانوا يحاولون مغادرة البلاد بطرق غير قانونية عبر بحر إيجة على متن قارب.

وأوضحت قيادة خفر السواحل التركية، أن ضبط طالبي اللجوء والمهربين جرت في قضاء أورلا التابع لولاية إزمير غربي البلاد.

وأشارت إلى أنه تم اقتياد طالبي اللجوء إلى دائرة الهجرة في إزمير لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فيما تم توقيف المهربين.

من جهة أخرى، لفتت إلى أنه "تم إنقاذ 29 طالب لجوء أرغمتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية لتركيا، في قضاء أيواجيق التابع لولاية جناق قلعة غربي البلاد".

وأضافت أنه "تم تسليم طالبي اللجوء إلى دائرة الهجرة في القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

المصدر: "الأناضول"