البحرية الإيطالية تعلن عن تدخلها لتجنب اعتراض زورق ليبي لقوارب صيد إيطالية

أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، أن فرقاطة تابعة للقوات البحرية تدخلت صباح الاثنين لإنقاذ 7 قوارب صيد إيطالية مهددة من زورق مطاطي عالي السرعة قادم من ساحل شرق ليبيا.

وقالت وكيلة الوزارة ستيفانيا بوتشاريللي إن "القوارب الإيطالية، التي كانت تمارس أنشطة الصيد في المياه الدولية، تم تأمينها واتجهت شمالا في وسط البحر الأبيض المتوسط​".

وأضافت: "لم يعد بإمكاننا السماح لقوارب الصيد الإيطالية، التي تمارس أنشطتها بشكل شرعي في المياه الدولية، التعرض للتهديد أو حتى الاستيلاء عليها من قبل السلطات الليبية، كما حدث في 1 سبتمبر 2020".

وتابعت: "بفضل زيارة رئيس الوزراء ماريو دراغي إلى طرابلس، والتي عززت الحوار مع السلطات التنفيذية المنتخبة حديثا في ليبيا، أعتقد أن شروط العمل على اتفاق محتمل مع ليبيا متوفرة اليوم لتحديد محيط المياه الدولية قبالة سواحل برقة".

وناشدت وزارة الخارجية الإيطالية "من أجل فتح طاولة فنية مع الوزارات الأخرى لتحديد نص الاتفاقية التي سيتم اقتراحها على ليبيا".

المصدر: "adnki"