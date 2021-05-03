بريطانيا: الأنباء المتعلقة بإفراج إيران عن زاغاري راتكليف غير دقيقة

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الاثنين، إن التقارير التي توحي بأن إيران ستفرج عن موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيراني نازانين زاغاري راتكليف غير دقيقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "يتحتم على إيران إطلاق سراح المحتجزين بشكل تعسفي، ومن وجهة نظرنا، بشكل غير قانوني أيضا، دون قيد أو شرط، وأخشى أن تكون التقارير التي تشير إلى إطلاق سراحها الوشيك غير دقيقة".

وقلل مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية، أمس الأحد، من شأن تكهنات بالإفراج المحتمل عن زاغاري راتكليف، بعد أن نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مسؤول إيراني قوله إنه سيتم الإفراج عنها "بعد تسديد دين عسكري" مستحق لإيران لدى بريطانيا.

وأُلقي القبض على زاغاري راتكليف، وهي مديرة مشروعات بمؤسسة "تومسون رويترز"، في مطار بطهران في أبريل عام 2016، ثم أُدينت لاحقا بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية الإيرانية.

وتنفي أسرتها والمؤسسة التي تعمل فيها التهمة الموجهة إليها، وتقول إنها كانت في زيارة لأقاربها في إيران.

المصدر: "رويترز"