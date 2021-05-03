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نتنياهو: أبلغت بينيت بالتنازل عن أن أكون الأول في اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة

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نتنياهو: أبلغت بينيت بالتنازل عن أن أكون الأول في اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة
Reuters POOL
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه أبلغ رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، بالتنازل عن أن يكون (نتنياهو) الأول في رئاسة الحكومة الإسرائيلية وفقا لاتفاق تناوب على السلطة.

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وقال نتنياهو: "من الممكن أن أخدم رئيسا للوزراء لمدة 3 سنوات ونفتالي بينيت لسنة واحدة"، مشيرا إلى أنه "يجب عدم إفشال تشكيل حكومة يمينية بسبب الخلافات الشخصية".

وأضاف نتنياهو أنه إذا فشل في تشكيل حكومة جديدة، فإن الكتلة اليمينية ستخوض الانتخابات المقبلة كتحالف سياسي واحد.

المصدر: RT + "واينت"

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