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إسرائيل.. مكتب مراقب الحكومة يحقق في واقعة التدافع خلال احتفال ديني

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إسرائيل.. مكتب مراقب الحكومة يحقق في واقعة التدافع خلال احتفال ديني
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 قالت هيئة الرقابة على الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إنها ستفتح تحقيقا في مقتل 45 شخصا خلال التدافع أثناء الإحتفال الديني اليهودي في الأسبوع الماضي.

وقال المراقب المالي، ماتانياهو إنجلمان، إن مكتبه، الذي يراقب عمل الحكومة الإسرائيلية، سيبحث الملابسات المحيطة بالحادث.

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وأسفر حادث التدافع الذي وقع مؤخرا، خلال حفل "لاك بوعومر" الديني اليهودي، عن مقتل 45 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين.

وكان المدعي العام، المستشار القانوني للحكومة، أفيخاي ماندلبليت، قد أمر وحدة التحقيقات الداخلية في الشرطة الإسرائيلية بإجراء تحقيق في إهمال محتمل من قبل عناصر الشرطة خلال الحادث.

المصدر:RT

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