جماعة متمردة في ميانمار: أسقطنا طائرة هليكوبتر عسكرية

Kachin Independence Army (KIA/KIO) shoot down near KonLow village Myanmar Military Helicopter which 2 attacked at AlorBon base, Kachin State. @FreeKachin@USEmbassyBurma@SecBlinken#AgainstMyanmarMilitaryCoup#May2Coup#WelcomeKIA@MayWongCNA@TostevinMpic.twitter.com/So9lYLqE56