بايدن وزوجته يهنئان المسيحيين الأرثوذوكس في العالم بمناسبة عيد الفصح

وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزوجته، جيل بايدن، تهنئة إلى كل المسيحيين الأرثوذكس في العالم بمناسبة احتفالهم بعيد الفصح اليوم الأحد.

وقال بايدن، في رسالة: "نحن مع جيل نوجه أطيب تمنياتنا لكل أصدقائنا المسيحيين الأرثوذكس في مجتمعنا الذين يحتفلون بعيد الفصح. نتمنى عيد فصح مباركا لجميع المسيحيين الأرثوذكس في جميع أنحاء العالم الذين يحتفلون بقيامة المسيح وانتصار النور على الظلام".

Jill and I extend warm wishes to all of our friends in the Orthodox Christian community observing Easter. https://t.co/JP8hmvMNuX — President Biden (@POTUS) May 2, 2021

وأشار بايدن إلى أن المسيحيين الأرثوذكس في كل أنحاء العالم يحتفلون اليوم بمعجزة القيامة ويؤكدون التزامهم بالمبادئ الروحية والخدمة لصالح كل المحتاجين".

وأعرب الرئيس الأمريكي وزوجته عن "تضامنهما مع كل أعضاء المجتمع الأرثوذوكسي الذين تعرضوا لاضطهادات بسبب ديانتهم وهؤلاء الذين لا يزالون يواجهون التهديدات والضغوط. يجب ألا يتعرض أحد للقمع بسبب انتمائه الديني وعقيدته وعاداته... الولايات المتحدة ستواصل العمل على حماية حرية الدين سواء في الداخل وكل أنحاء العالم".

المصدر: RT