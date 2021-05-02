حصيلة الإصابات بكورونا في الأرجنتين تتجاوز 3 ملايين حالة

تجاوزت حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في الأرجنتين، اليوم الأحد، مستوى 3 ملايين حالة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة الأرجنتينية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 11394 حالة، مقابل 16502 أمس السبت، لتبلغ الحصيلة العامة 3005259.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 156 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقارنة مع 231 في بيانات السبت، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 64252 شخصا.

وأضافت أن أسرة غرف العناية المركزة في مستشفيات البلاد مليئة بنسبة 68.1%، بينما يصل هذا المستوى في العاصمة بوينس آيرس وضواحيها إلى 76.2%.

المصدر: وكالات