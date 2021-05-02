أفغانستان..غني يدعو الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتكييف رؤيتهم لعملية السلام مع "الحقائق الجديدة"

دعا الرئيس الأفغاني أشرف غني، الأمم المتحدة و"الشركاء الدوليين"، إلى تكييف رؤيتهم لعملية السلام مع "حقائق جديدة وفصل جديد في العلاقات".

وقالت بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان عبر "تويتر" إن "المبعوثة الأممية ديبورا ليونز عقدت اجتماعا مع غني لمناقشة عملية السلام الأفغانية".

وأضافت أن "ليونز أكدت أن بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان بصفتها بعثة مدنية ومحايدة ستواصل مسيرتها مع الشعب الأفغاني، واستعدادها لأداء دور معزز لدعم مفاوضات السلام في البلاد".

وأشارت إلى أن ليونز أطلعت غني على تقرير حول أنشطة الأمم المتحدة الأخيرة في إطار عملية السلام الأفغانية.

ولفتت إلى أن غني أوضح بدوره "أولويات ورؤية الحكومة الأفغانية للسلام مع دخول البلاد مرحلة جديدة وسط انسحاب القوات الأجنبية".

وأشارت إلى أنه "حث الشركاء الدوليين، وخاصة الأمم المتحدة، على تكييف رؤيتهم لعملية السلام مع حقائق جديدة وفصل جديد في العلاقات".

المصدر: "سبوتنيك"