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الشرطة البريطانية تعتقل 9 أشخاص في لندن بعد احتجاجات على منح سلطات أوسع للشرطة

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الشرطة البريطانية تعتقل 9 أشخاص في لندن بعد احتجاجات على منح سلطات أوسع للشرطة
Reuters Hamad I Mohammed
الشرطة البريطانية
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اعتقلت الشرطة البريطانية تسعة أشخاص شاركوا في احتجاجات في العاصمة لندن اليوم السبت، لمطالبة الحكومة بإلغاء تشريع مزمع سيمنح الشرطة سلطات أوسع.

وقالت الشرطة في بيان لها إن "تسعة أشخاص اعتقلوا في متنزه بجنوب لندن بعد مسيرة جابت وسط العاصمة احتجاجا على القانون"، مشيرة إلى أن الاشتباكات بين القوى الأمنية والمحتجين ما زالت مستمرة.

وشارك أكثر من ألف شخص في المسيرة وهم يرددون شعار "كيل ذا بيل" (اقتلوا مشروع القانون) خارج المباني الحكومية، في حين رقص آخرون على إيقاعات موسيقية.

وجرت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى في إنجلترا وويلز بما شمل بريستول التي شهدت اشتباكات على مدى عدة أيام بين الشرطة ومحتجين في مارس الماضي.

وتريد الحكومة البريطانية، بموجب التشريع الجديد، توسيع سلطات الشرطة لمنع الاحتجاجات السلمية التي يكون لها "تأثير تخريبي كبير" على الجمهور العام أو البرلمان.

المصدر: "رويترز"

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