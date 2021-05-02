برلسكوني يخرج من المشفى بعد 24 يوما

خرج رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني من مستشفى سان رافاييل في ميلانو، حيث كان منذ 6 أبريل يجري سلسلة من الاختبارات الطبية.

وأكد مصدر مطلع اليوم السبت، ما ورد في تقرير لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، بخروج برلسكوني من المستشفى.

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وقالت وكالة الأنباء الإيطالية إن برلسكوني (84 عاما) خرج يوم الجمعة يوقيم الآن في فيلته في أركور شمال ميلانو.

وخضع برلسكوني، الذي انتهت ولايته الثالثة كرئيس للوزراء عام 2011، لعملية جراحية في القلب عام 2016 ونجا أيضا من سرطان البروستات.

وفي سبتمبر الماضي تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، فيما وصفه هو بـ "أخطر تحد" في حياته.

المصدر: "رويترز"