 
مباشر

برلسكوني يخرج من المشفى بعد 24 يوما

أخبار العالم

برلسكوني يخرج من المشفى بعد 24 يوما
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qb65

خرج رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني من مستشفى سان رافاييل في ميلانو، حيث كان منذ 6 أبريل يجري سلسلة من الاختبارات الطبية.

وأكد مصدر مطلع اليوم السبت، ما ورد في تقرير لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، بخروج برلسكوني من المستشفى.

إقرأ المزيد
برلسكوني يدخل من جديد المستشفى
برلسكوني يدخل من جديد المستشفى

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية إن برلسكوني (84 عاما) خرج يوم الجمعة يوقيم الآن في فيلته في أركور شمال ميلانو.

وخضع برلسكوني، الذي انتهت ولايته الثالثة كرئيس للوزراء عام 2011، لعملية جراحية في القلب عام 2016 ونجا أيضا من سرطان البروستات.

وفي سبتمبر الماضي تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، فيما وصفه هو بـ "أخطر تحد" في حياته.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا